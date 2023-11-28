МВД РФ выявило сеть управляемых с Украины нарколабораторий

Более 20 человек задержали, изъяли 1,5 тонны мефедрона

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили сеть нарколабораторий, деятельность которой контролировалась с Украины. Задержаны более 20 человек, изъято 1,5 тонны мефедрона, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около 5 тонн прекурсоров и порядка 150 кг готового мефедрона. Всего в рамках предварительного расследования изъято почти 1,5 тонны синтетического наркотика, а также более 35 тонн компонентов для его изготовления", - говорится в сообщении.