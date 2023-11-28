Около 4 тыс. абонентов Запорожской области остаются без электричества из-за непогоды

И.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Олег Рябчук отметил, что в субъекте осталось менее 25% объектов с нарушением электроснабжения

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 4 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электроэнергии из-за непогоды. Об этом журналистам сообщил и.о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Олег Рябчук.

"На вчерашний вечер уже у нас оставалось около 4 тыс. абонентов без электроснабжения. В течение ночи возникло еще несколько аварийных ситуаций, но аварийные бригады работают, и часть этих проблем уже ликвидирована", - сообщил он.

По словам и.о. замминистра, в области осталось менее 25% объектов с нарушением электроснабжения. "В ближайшие двое суток все работы завершим и выйдем в плановое электроснабжение всех объектов. По теплоснабжению проблем нет, основные усилия сосредоточены на ликвидации аварий на линии электропередачи", - добавил Рябчук.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в первые сутки после шторма от электроснабжения были отключены более 37 тыс. абонентов Запорожской области.