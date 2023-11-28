В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли 11 человек

По данным следствия, на шахте обрушился потолок

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Авария на одной из угольных шахт в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян привела к гибели 11 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее Центральное телевидение Китая проинформировало, что в результате ЧП, которое произошло в 16:00 по пекинскому времени (11:00 мск), под завалом оказалось много шахтеров. Объект, где произошла авария, принадлежит компании Longmei Shuangyashan Mining и находится в городе Шуанъян примерно в 280 км от границы с РФ.

По данным следствия, на шахте обрушился потолок. На месте происшествия работают спасатели.