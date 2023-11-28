Число раненых при обстрелах ВСУ Куйбышевского района Донецка возросло до шести

Повреждения получили семь частных и многоквартирных домов, здание школы, больница и магазины

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. В результате обстрелов жилого массива в Куйбышевском районе Донецка со стороны Вооруженных сил Украины шесть мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В Донецке в микрорайоне Азотный ранены мужчины 1979, 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Повреждения получили семь частных и многоквартирных домов, здание школы, больница и магазины.

Позже глава города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что также ранен мужчина 1970 года рождения. "По дополнительной информации при обстреле Куйбышевского района ранен мужчина 1970 года рождения", - написал Кулемзин.

Ранее в оперативных службах региона информировали ТАСС о двух раненых.

28 ноября украинские войска дважды нанесли массированный удар по Куйбышевскому району города. Огонь велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 155 мм.

В новость внесены изменения (16:42 мск) - добавлена информация о шестом пострадавшем.