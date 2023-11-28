Судебный процесс над иноагентом Кагарлицким начнется 11 декабря в Сыктывкаре

До этого военный суд на полгода продлил социологу срок ареста

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Коллегия Второго Западного окружного военного суда 11 декабря на выездном заседании в Сыктывкаре начнет слушать уголовное дело в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в призывах к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Слушание уголовного дела по существу в отношении Бориса Кагарлицкого запланировано на 11 декабря в Сыктывкаре", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Ранее военный суд на полгода продлил социологу срок ареста.