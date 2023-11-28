В ДНР бойца ВСУ приговорили к 27 годам за убийство двух мужчин в Мариуполе

В марте 2022 года Анатолий Стронько вместе с сослуживцами расстрелял людей, полагая, что "те занимают пророссийскую позицию"

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил украинского военнослужащего к 27 годам колонии за расстрел двух жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего разведчика-телефониста 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Анатолия Стронько. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической или идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Стронько к 27 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В суде установлено, что в марте 2022 года он вместе с сослуживцами расстрелял двоих людей, которые проходили мимо многоэтажки по улице Азовстальской, где ВСУ оборудовали боевую позицию. Как отметили в свою очередь в пресс-службе СК, Стронько и его сослуживец Колодяжный полагали, что они поддерживают специальную военную операцию и занимают пророссийскую позицию. При этом гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины. От полученных ранений мужчины скончались на месте.