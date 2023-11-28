В Токмаке ВСУ обстреляли из HIMARS детский сад

Есть раненые, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по Токмаку в Запорожской области, один человек ранен. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Сегодня украинские формирования нанесли ракетный удар по жилому району Токмака. Две из трех ракет HIMARS были сбиты ПВО. Третья ракета попала в здание детского сада по улице Центральная, куда с 1 января 2024 года планировалось размещение двух дошкольных групп в количестве 68 человек. В результате обстрела осколочные ранения получил один мирный житель", - отметили там.

Подробности ЧП уточняются.