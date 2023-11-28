В Москве начали эвакуацию водителей из Северо-Западного тоннеля из-за задымления

Оно возникло в связи с возгоранием машины

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Эвакуация водителей из Северо-Западного тоннеля в Москве проводится из-за сильного задымления, возникшего в связи с возгоранием машины. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В связи с возгоранием автомобиля в Северо-Западном тоннеле наблюдается сильное задымление. Водителей в целях безопасности эвакуируют", - сказал собеседник агентства. По его словам, машина горит примерно в середине тоннеля.

Как сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы, движение в сторону МКАД из-за возгорания осложнено. "На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Рекомендуем объезжать этот участок", - говорится в сообщении.

В департаменте транспорта добавили, что движение уже частично восстановлено - для проезда доступна первая полоса.