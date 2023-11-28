В Екатеринбурге в жилом доме произошел пожар

Данных о пострадавших не поступало, проводится эвакуация

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Два балкона на двух последних этажах 12-этажного дома горят в Екатеринбурге. Данных о пострадавших не поступало, проводится эвакуация, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня в 20:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица Родонитовая. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11-м и 12-м этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают 17 человек и 7 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. "В 21:34 огнеборцы локализовали возгорание. Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных 30 человек. Спасены звеньями газодымозащитной службы 2 человека", - сказали в пресс-службе, отметив, что площадь пожара составляет 30 кв. м.

В 21:54 сообщили о ликвидации возгорания.