МВД возбудило дела после выявления склада с поддельными кроссовками New Balance и Puma

Полицейские изъяли 640 тыс. пар обуви

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МВД России возбудило два уголовных дела после обнаружения производства и склада с 640 тыс. поддельных кроссовок Adidas, Puma, Nike, New Balance и Reebok во Владимирской области.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, незаконная деятельность выявлена сотрудниками полиции при участии регионального управления ФСБ России и Росгвардии. "В одном из цехов общества с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на изготовлении продукции собственной марки, мигранты также производили кроссовки под популярными международными брендами. Готовый товар реализовывался через крупные торговые площадки Московского региона", - сказала она. По словам Волк, возбуждено уголовное дело (ч. 3. ст. 180 УК РФ). "Двое руководителей фирмы задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила представитель ведомства. Вместе с тем она не уточнила детали дела.

Со своей стороны РБК указало, что полиция и ФСБ обнаружили производство и склады с контрафактными New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok. В октябре в деревне Вашутино сотрудники МВД обнаружили производство, где было около 40 тыс. пар кроссовок New Balance и Puma, а также около 100 тыс. пар обуви Adidas, Ecco и Nike. Там же сотрудники МВД нашли заготовки для изготовления обуви Reebok. Позже сотрудники МВД на складах, арендуемые фирмой, обнаружили еще около 500 тыс. пар обуви с признаками подделки. После изъятия нескольких пар обуви для экспертизы вся партия кроссовок со склада исчезла.

По данным издания, после обнаружения около 640 тыс. пар поддельных кроссовок возбуждены два уголовных дела: одно - по факту незаконного использования товарного знака New Balance, второе - по факту незаконного использования марки Puma.

Кроме того, как добавила Волк, полицейские установили факт найма на работу уроженца одного из сопредельных государств с нарушениями миграционного законодательства РФ. Иностранный гражданин не был поставлен на миграционный учет и работал незаконно. Полицейские составили в отношении него протокол об административном правонарушении (ст. 18.10 КоАП РФ), решается вопрос о депортации нарушителя.