Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при уничтожении БПЛА над Подольском

По словам мэра столицы, разрушений тоже нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков сбитого над Подольском беспилотника, по предварительным данным, нет.

Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В сообщении говорится, что дрон направлялся в сторону столицы, его уничтожили силами противовоздушной обороны над территорией городского округа Подольск.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин, добавив, что экстренные службы работают на месте происшествия.

В свою очередь врио главы Подольского городского округа Григорий Артамонов уточнил, что дрон сбили в районе деревни Борисовка. В своем Telegram-канале он также сообщил об отсутствии, по предварительным данным, пострадавших и разрушений.