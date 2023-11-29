В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб человек

Представитель оперативных служб региона сообщил, что вооруженные силы Украины выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб в результате обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагери, Голая Пристань, Новая Маячка, Раденск, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрелов погиб один мирный житель, разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель оперативных служб.

28 ноября ВСУ выпустили 62 снаряда по Алёшкам, Голой Пристани, Кардашинке, Крынкам, Подстепному, Сагам и Юбилейному.