В Подмосковье мужчина похитил и продал 37 тонн картофеля

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который забрал 37 тонн картофеля с овощебазы в подмосковной деревне Насадкино, не оплатив стоимость товара. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленник ранее уже сотрудничал с данной фирмой и расплачивался за товар при его получении, но при заключении одной из сделок пообещал рассчитаться позже. Мужчина взятые на себя обязательства не выполнил, вывез из помещения овощехранилища 37 тонн картофеля, после чего его продал", - сказала она.

По словам Петровой, заявление о хищении продовольственной продукции поступило от 41-летней работницы коммерческой организации. "Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей", - добавила начальник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). "По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 32-летний уроженец одной из республик Закавказья", - добавила Петрова. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.