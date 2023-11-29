В Запорожской области из-за непогоды более 6 тыс. абонентов остались без света

По данным МЧС, в Бердянске частично отсутствует водоснабжение

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Более 6 тысяч абонентов остались без электричества в Запорожской области из-за погодных условий. Об этом сообщает ГУ МЧС по Запорожской области.

"По состоянию на 11:00 мск в связи с погодными условиями произошло частичное отключение электроснабжения по следующим адресам: поселок Веселое, город Мелитополь, село Константиновка, село Вознесенка, поселок Мирное, село Мордвиновка, село Семеновка <...>. В городе Бердянске электроснабжение отсутствует частично, порядка 6 тыс. абонентов", - сообщили в ведомстве, не уточняя общее число отключенных по региону. Также частично нет электричества в Мелитопольском районе и городе Пологи у линии боевого соприкосновения. По данным МЧС, в Бердянске частично отсутствует водоснабжение в районе Нагорной части города - более 3 тыс. абонентов.

Ранее в среду в администрации Бердянска сообщили, что по состоянию на утро без электричества остаются 650 абонентов. Всего из-за последствий шторма в Запорожской области без электричества осталось более 36 тыс. абонентов, к вечеру 28 ноября удалось восстановить подачу электроэнергии 28 тыс. из них. Региональные власти планировали в среду завершить восстановительные работы.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.