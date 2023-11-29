На Байкале нашли пропавших рыбаков

Глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына отметила, что их состояние удовлетворительное

ТАСС, 29 ноября. Четверо рыбаков, которые пропали на Байкале 26 ноября, попав на катере в шторм, обнаружены, сообщила ТАСС глава поселка Усть-Баргузин в Бурятии Светлана Кривогорницына.

"Их нашли. <…> Состояние удовлетворительное, они добираются сейчас до поселка. <…> Они все живы", - сказала Кривогорницына, уточнив, что рыбаков обнаружили местные жители.

В Байкальском поисково-спасательном отряде ТАСС в свою очередь сообщили, что рыбаков самостоятельно вывезли родственники после информации от спасателей о том, что с воздуха они обнаружили лодку и людей.

26 ноября четверо жителей поселка Усть-Баргузин в Бурятии вышли на катере в направлении Ушканьих островов, по предварительным данным, для рыбалки. При этом на озере уже был ветер до 15 м/с, большая волна, заряды снега. В районе мыса Орлиный у судна отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляемым. На поиски рыбаков вылетел вертолет, также ранее группы спасателей отправились на поиски по берегу и по Байкалу на катере.