В Челябинске произошел пожар на территории кузнечно-прессового завода

Пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. В Челябинске произошло возгорание на территории Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), сообщили журналистам в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"На территории ЧКПЗ работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет", - сказали в пресс-центре.

По последним данным, пожар полность ликвидирован.

"29 ноября в 15:00 (13:00 мск) произошло возгорание кровли на территории цеха ПШП. Работники завода среагировали оперативно, вызвали наряд пожарных. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На заводе добавили, что причины происшествия будут установлены после проведения расследования.

В пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области сообщили журналистам, что на функционирование производства происшествие не повлияло. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, следов внешнего воздействия не обнаружено. Причина пожара и площадь устанавливаются.

В новость были внесены изменения (14:43 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.