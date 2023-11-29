В ДТП в Свердловской области погибли четыре человека

Одной из жертв аварии оказался ребенок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с участием автобуса в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла на 208-м км трассы Екатеринбург - Серов. "По предварительным данным, водитель автомобиля Renault потерял контроль за управлением транспортного средства, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с междугородним автобусом King Long. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Renault: женщина, двое мужчин и ребенок", - сказали в ГИБДД.

В автобусе находились 26 пассажиров и водитель. Никто из них не пострадал.