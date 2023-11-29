Экс-главе Рязани Карабасову заменили отбытие оставшегося срока наказания на штраф

Постановление может быть обжаловано сторонами в суде апелляционной инстанции

ТАСС, 29 ноября. Рязанский районный суд заменил бывшему и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову, которому предъявили обвинение в присвоении и растрате, неотбытую часть наказания на штраф. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Осужденному Карабасову С. Ю. заменена неотбытая часть наказания более мягким видом наказания - штрафом", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление может быть обжаловано сторонами в суде апелляционной инстанции.

3 июня 2019 года Карабасову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки. Карабасов ушел в отставку 30 мая 2019 года после того, как на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.

В июле 2020 года Карабасова перевели из СИЗО под домашний арест, в ноябре 2021-го суд отменил домашний арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.