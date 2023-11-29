В Пологах в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека

Повреждены 11 зданий

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, один мирный житель находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по частному сектору города Пологи. Пять ракет ударили по [четырем] улицам <...>. Одна ракета не взорвалась, на месте будут работать саперы для обезвреживания. При обстреле пострадала одна женщина, ее оперируют, состояние тяжелое", - сказал представитель оперативных служб.

Позже в оперативных службах региона сообщили о втором пострадавшем. "По уточненной информации, число пострадавших в результате ракетного удара боевиками ВСУ по городу Пологи возросло до двух. Обе раненые - женщины", - сказал представитель оперативных служб.

По его данным, в результате удара полностью разрушен один дом, еще 11 зданий повреждены.