Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Ростовской областью

По словам губернатора региона Василия Голубева, разрушений нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области", - сообщили в военном ведомстве.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале сообщил, что после работы систем ПВО в регионе "последствий на земле не зафиксировано".

Ростовская область граничит с Донецкой и Луганской народными республиками. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа. Регион регулярно подвергается попыткам атак ВСУ с воздуха.