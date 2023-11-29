Таможенники пресекли вывоз из РФ в Казахстан двигателей для БМП

Стоимость дизельных двигателей оценили в 25,5 млн рублей

САРАТОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Таможенники в Саратовской области пресекли вывоз из России в Казахстан 15 двигателей для военной техники на сумму 25,5 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

"Нелегальный вывоз 15 двигателей для БМП предотвратили саратовские таможенники. Дизельные двигатели на 25,5 млн рублей пытались без разрешительных документов вывезти в Казахстан", - говорится в сообщении.

Как показала экспертиза, такие моторы применяются в военной технике - БМП-1, БМП-2. Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны РФ.

Таможенники возбудили административное дело в отношении фирмы-отправителя. Ей грозит конфискация товаров и штраф.