В ТЦ "Авеню" в Москве произошло частичное обрушение потолка

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Частичное обрушение потолка произошло в торговом центре на проспекте Вернадского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. В экстренных службах ТАСС уточнили, что речь идет о ТЦ "Авеню".

"По предварительным данным, в одном из торговых центров на проспекте Вернадского произошло частичное обрушение подвесной потолочной конструкции. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что в настоящее время проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.