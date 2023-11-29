Под Калининградом автобус с детьми столкнулся с двумя авто

Пострадали три человека

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Экскурсионный автобус, в котором находились 39 детей, столкнулся с двумя автомобилями на трассе Чернышевское - Калининград в Калининградской области. Пострадали три человека, сообщается в официальном Telegram-канале областного Главка МЧС.

"На трассе Чернышевское - Калининград в районе поселка Знаменск экскурсионный автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате столкновения травмы получили 3 человека. В автобусе ехало 39 детей, школьники следовали на экскурсию. По предварительным данным, никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.

К месту аварии оперативно прибыли пожарные 14-ой пожарно-спасательной части. Спасатели отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание поврежденных автомобилей. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.