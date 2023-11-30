Япония потребовала от США убедиться в безопасности конвертопланов Osprey

Глава японского Минобороны Минору Кихара также отметил, что произошедшее в среду крушение одного из таких летательных аппаратов "вызывает огромное беспокойство у местной общественности"

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии потребовало от США удостовериться в безопасности использования конвертопланов Osprey после крушения одного из них в среду. Об этом, выступая в комиссии по национальной обороне нижней палаты парламента, заявил глава японского военного ведомства Минору Кихара.

"Мы направили американской стороне требование убедиться в безопасности полетов Osprey", - отметил он. Кихара впервые с момента ЧП использовал слово "крушение" - накануне он употребил формулировку "вынужденная посадка на воду". "Этот инцидент вызывает огромное беспокойство у местной общественности и крайнее сожаление", - добавил он. Министр подтвердил, что один из находившихся на борту погиб.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в американском штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива - тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии.

27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пятерых госпитализировали с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator's Run. Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.