В Сочи на охраняемой природной территории пытались построить баню

Возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Банный комплекс пытались построить в Сочи на охраняемой природной территории федерального значения без соответствующего разрешения. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Установлено, что злоумышленники без разрешительных документов осуществили строительство банного комплекса на земельном участке в Адлерском районе города Сочи, входящим в состав объекта охраняемой природной территории федерального значения. Своими действиями мужчины совершили порчу почвы, причинив ущерб государству в общей сумме более 126,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 35 статьи 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов)", - говорится в сообщении.

Фигурантами уголовного дела стали 43-летний житель Сочи и 61-летний житель Москвы, подозреваемых задержали.