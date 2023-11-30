В ДНР морпеха ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство семи человек

По версии следствия, Иван Таран совершил преступления в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года в районе боевой позиции украинской армии, которая была оборудована на первом этаже многоквартирного дома №15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Тарана за расстрел семи жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 27-летнего военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Ивана Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года в районе боевой позиции ВСУ, которая была оборудована на первом этаже многоквартирного дома №15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе. Еще одной женщине, раненой автоматным огнем, удалось выжить.

Таран признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).