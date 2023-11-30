ВСУ обстреляли автотранспортное предприятие в Калининском районе Донецка

Пострадавших при обстреле предприятия нет

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии автотранспортное предприятие в Калининском районе Донецка, прямое попадание снаряда зафиксировано в кровлю здания, сообщил в Telegram-канале глава города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Калининского района произошло прямое попадание в кровлю здания автотранспортного предприятия по ул. Сеченова", - написал Кулемзин.

Он добавил, что пострадавших при обстреле предприятия нет.

Как сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по району было выпущено три боеприпаса из реактивных систем залпового огня.