В Новороссийске из-за утечки почти 1 тыс. человек и детсад остались без теплоснабжения

Восстановительные работы планируют завершить в течение нескольких часов

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Утечка на тепловой сети произошла в Новороссийске, в результате в зоне отключения теплоснабжения находятся более 750 жителей, а также детский сад, ведутся ремонтные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале Новороссийских теплосетей.

"В связи с устранением утечки на тепловой сети по улице Цедрика на несколько часов приостановлено теплоснабжение нескольких домов, в которых проживают 759 человек", - говорится в сообщении.

В зоне временной остановки теплоснабжения также оказался детский сад №11, ведутся восстановительные работы, их планируют завершить в течение нескольких часов.

30 ноября в Краснодарском крае идут дожди, синоптики прогнозируют, что порывы ветра местами могут достигать 29 м/с. На Черноморском побережье, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС), днем от +10 до +15 градусов.