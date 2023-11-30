В ДНР объявили ЧС регионального характера из-за непогоды

Непогода оставила без света 525 тыс. жителей почти на всей территории региона

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Погодные условия в Донецкой Народной Республике, которые сложились с 26 ноября в регионе и привели к массовым отключениям света и подтоплению домов, указом главы ДНР Дениса Пушилина отнесены к природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщается в тексте указа главы региона.

"Отнести сложившуюся с 26 ноября 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ситуацию, связанную с прохождением комплекса опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в указе.

Уточняется, что зона чрезвычайной ситуации объявляется на территории 14 муниципалитетов региона, в том числе прибрежных Мариуполе и Мангуше. Для оперативных служб введен режим функционирования при ЧС, полиция должна оберегать оставленное без присмотра имущество. Власти региона обязаны обеспечить устранение последствий непогоды в кратчайшие сроки, а также организовать подвоз воды и всего необходимого нуждающимся, медики - дежурить в пунктах временного размещения. Властям Мариуполя, а также Мангушского и Новоазовского муниципальных округов поручено провести откачку воды из подтопленных домов, организовать их сушку и дезинфекцию. Также на этих территориях поручено развернуть пункты временного размещения для жителей подтопленных домов и эвакуировать нуждающихся.

27 ноября ливень и ветер оставили без света 525 тыс. жителей почти на всей территории региона. В ряде населенных пунктов было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, школы и детские сады были переведены на дистанционный режим работы. На юге ДНР были подтоплены 223 частных дома из-за разлива Азовского моря. К утру среды энергетики практически восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды в ДНР.