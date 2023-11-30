Сальдо сообщил о росте числа преступлений ВСУ на правобережье Херсонщины осенью на 70%

По словам губернатора Херсонской области, речь идет в том числе о нанесении местным жителям телесных повреждений, кражах, грабежах, разбойных нападениях, угонах автотранспорта

ГЕНИЧЕСК, 30 ноября. /ТАСС/. Украинские военные на правобережье Херсонской и в Николаевской областях за осень совершили на 70% больше преступлений, чем фиксировалось летом, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Наши люди на оккупированной части Херсонской и в Николаевской области продолжают страдать от произвола и угнетения киевского режима. По добытым на той стороне сведениям, украинские боевики осенью совершили против мирного населения на 70% больше преступлений, чем летом. Это нанесение местным жителям телесных повреждений, кражи, грабежи, разбойные нападения, угон автотранспорта. На те же 70% среди украинских боевиков стало больше преступлений, связанных с оборотом наркотиков", - написал он.

По его словам, командование вооруженных формирований Украины не только не препятствует преступлениям против граждан, но зачастую их негласно поощряет, так как не считает местное население своим. "Полиции отданы негласные указания не документировать и не расследовать преступления. По сути, люди брошены на произвол боевиков-наркоманов, которые из-за безнаказанности все больше распоясываются", - подчеркнул Сальдо.