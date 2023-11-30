Обвиняемого в финансировании экстремизма ученого РАН проверят на вменяемость

Сергея Абрамова ранее отправили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ярославля отправил в психиатрический стационар для проведения экспертизы члена-корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института программных систем им. А.К. Айламазяна Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Суд в закрытом заседании рассматривал ходатайство о помещении обвиняемого по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Ходатайство удовлетворено", - сказал собеседник агентства.

Абрамов обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. 12 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Детали уголовного дела пока официально не сообщаются.

Ранее Абрамов возглавлял Институт программных систем им. Айламазяна РАН. В 2006 году получил премию правительства РФ в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "Скиф" ряда I и ряда II.