МЧС сообщило, что основной ущерб Крыму шторм нанес по береговой инфраструктуре

Без электроснабжения в регионе остаются 3 726 абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Основной ущерб, который Республике Крым нанес штормовой ветер, пришелся на берегоукрепительные сооружения и прибрежную инфраструктуру, повреждения оцениваются в 34 млрд рублей, сообщил журналистам глава МЧС республики Сергей Садаклиев.

"Предварительный ущерб у нас на сегодняшний день - это 39,7 млрд рублей. Львиную долю этого ущерба составляют берегоукрепительные сооружения, пирсы, причалы и так далее. Только 34 млрд рублей составляет ущерб именно по берегоукреплению, морскому нашему побережью. Данный ущерб установленным порядком направлен в МЧС России для вынесения вопроса на заседание правительственной комиссии, которое состоится завтра", - сказал Садаклиев.

По его словам, на вечер четверга без электроснабжения в регионе остаются 3 726 абонентов, предстоит убрать 692 поваленных дерева.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

На 1-3 декабря в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 м/с.