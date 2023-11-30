В ДТП на Кубани погибли три человека

Еще один пострадал

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге в Краснодарском крае, в результате погибли оба водителя и пассажир одного из автомобилей, еще один пассажир пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла на автодороге Белореченск - ст. Гиагинская. "Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, в результате ДТП погибли оба водителя (мужчины 32 и 25 лет) и пассажир ВАЗа (мужчина 26 лет)", - говорится в сообщении. Еще один пассажир ВАЗа доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП. На место выезжал межрайонный прокурор Игнат Ус для координации работы ведомств по установлению причин аварии.