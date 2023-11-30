В ДТП на Кубани погибли два человека

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае, в результате погибли два человека, еще двое пострадали, среди них подросток. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня на федеральной автодороге "Кавказ" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Cerato под управлением 31-летнего водителя и допустил с ним столкновение. В результате ДТП погибли на месте водитель и пассажир Chevrolet", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также пострадали водитель Kia и 15-летний пассажир Chevrolet. В связи с ДТП проводится проверка.