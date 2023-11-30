В ДТП на Кубани погибли три человека

Еще один пострадал

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге в Краснодарском крае, в результате погибли оба водителя и пассажир одного из автомобилей, еще один пассажир пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Краснодарского края.

"Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ-2110", в результате ДТП погибли оба водителя (мужчины 32 и 25 лет) и пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" (мужчина 26 лет), пассажир автомобиля "ВАЗ-2110" доставлен в медицинское учреждение <...> [с травмами] средней тяжести. Белореченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Белореченск - Гиагинская. На место аварии выезжал межрайонный прокурор Игнат Ус.