Reuters: в Ираке при атаке на семью местного депутата погибли 10 человек

Еще 14 получили ранения

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 14 получили ранения при нападении на родственников местного депутата в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах республики.

По их сведениям, нападение произошло недалеко от населенного пункта Умрания в провинции Дияла. Неизвестные атаковали родственников неназванного местного депутата с помощью двух бомб, установленных на обочине дороги, огонь также вел снайпер. В районе происшествия был введен комендантский час, утверждает агентство. Возможные мотивы нападения силовики не уточнили.

В то же время источник иракского телеканала Alsumaria сообщил, что в Умрании произошла "террористическая атака с использованием снайперского оружия". По его словам, в результате нападения погибли три человека, еще пятеро получили ранения.