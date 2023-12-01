СМИ: ФБР окажет Кипру помощь в расследовании, связанном с докладом Cyprus Confidential

Группа специалистов прибудет на остров в ближайшие дни, сообщает телеканал Sigma

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. ФБР США окажет властям Кипра помощь в расследовании, начатом в связи с докладом Cyprus Confidential, который был подготовлен консорциумом журналистов и содержит данные о якобы имевших место фактах коррупции и нарушениях международных санкций на острове. Об этом сообщил в четверг телеканал Sigma.

По его информации, которую подтвердил представитель правительства республики, группа специалистов ФБР, обладающих опытом расследования финансовых преступлений и отмывания денег, прибудет на остров в ближайшие дни. "В поле зрения находятся юридические и физические лица, якобы причастные к обходу санкций и оказанию помощи российским олигархам в сокрытии средств", - отметил телеканал. Роль агентов ФБР будет заключаться в оказании помощи и консультировании кипрской полиции в ходе проведения расследования.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал 14 ноября доклад под названием Cyprus Confidential, в котором якобы были вскрыты факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре. Расследование среди прочего касалось инвестиций российских бизнесменов на острове и давнего скандала с "золотыми" паспортами. Местные СМИ, в частности, ссылались на содержащиеся в докладе ICIJ документы, указывающие на то, что к обходу антироссийских санкций причастны сотрудники кипрского отделения агентства PricewaterhouseCoopers (PwC). В день публикации доклада президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти проведут собственное расследование и даже привлекут для этого зарубежных экспертов. Он предупредил, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.

12 апреля США и Великобритания обновили свои черные списки в отношении России, приписывая их новым фигурантам попытки обхода западных санкций и поддержку специальной военной операции на Украине. В перечни попали 23 владельца кипрских паспортов, 10 из них родились на острове, а 13 имеют двойное или тройное гражданство. Американские санкции коснулись 18 кипрских компаний, в британский список попали 2 таких фирмы.

На этом фоне кипрские власти объявили о создании нового подразделения для контроля за соблюдением режима международных санкций. Президент республики поручил подготовить дорожную карту с подробным описанием шагов, которые Кипр должен предпринять в свете рестрикций Великобритании и США против РФ.