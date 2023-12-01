В Хабаровском крае три человека погибли при пожаре в доме

Еще одного человека госпитализировали

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар вспыхнул ночью в жилом доме на Матвеевском шоссе в Хабаровске, погибло три человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Локализовать пламя удалось в 03:06 (хбр, 20:06 четверга мск) на общей площади 30 кв. м. В 04:22 (хбр, 21:22 четверга мск) передана полная ликвидация возгорания. На месте пожара обнаружены тела трех человек без признаков жизни: женщины 1977 года рождения и двух мужчин 1963 и 1972 годов рождения", - говорится в сообщении.

Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило от очевидцев поздно ночью. Огонь возник в пятиэтажном жилом доме, который ранее был общежитием. В нем планировка жилых помещений секционная, в одной из таких секций на третьем этаже и случился пожар. Горели домашние вещи.

Дым быстро распространился по коридорам и этажам, по прибытии первых пожарных расчетов была оперативно организована эвакуация людей из опасной зоны. Звенья газодымозащитной службы при помощи индивидуальных спасательных устройств по лестницам вывели на улицу 10 человек, еще 10 жильцов вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Бригада скорой помощи на месте осмотрела подростка и пенсионера. В результате мужчину 1956 года рождения, имеющего инвалидность, госпитализировали.

Всего в работе по тушению пожара было задействовано 6 единиц техники и 22 человека личного состава. На место выезжал психолог МЧС России.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. Специалисты ведут опрос очевидцев, осмотр места пожара, сбор материалов. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Автономный дымовой пожарный извещатель в жилье отсутствовал. Как сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Андрея Колчина, отопление в доме в настоящее время временно отключено из-за повреждения системы при пожаре, электричество есть практически везде. Во время пожара администрация города оперативно направила автобус для эвакуированных жильцов, сейчас они уже вернулись в свои квартиры.