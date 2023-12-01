В Новосибирской области двое детей погибли в ДТП с грузовиком

Еще один человек пострадал

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Два ребенка погибли в результате столкновения легковушки и грузовика в Ордынском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и 3 лет, травмирована водитель легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Symbol, двигаясь по автодороге К-17р со стороны города Карасука в сторону поселка Ордынское, на 143-м км выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Freightliner.