В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на рынке

Возгорание удалось локализовать на площади 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на улице Миронова в Ростове-на-Дону поступило в 20:39 мск в четверг. На территории рынка "Темерник" загорелись торговые вещевые павильоны. Локализовать пожар удалось на площади 4 тыс. кв. м. Тушение осложняла плотная застройка и быстрое распространение огня. К ликвидации возгорания привлеrли 113 человек и 33 единиц техники.