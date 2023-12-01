Суд в ДНР приговорил бойца ВСУ к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

По данным следствия, мужчина был расстрелян осужденным из пулемета Калашникова 20 марта 2022 года

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Дячука к 24 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении военнослужащего национальной гвардии Украины, застрелившего мирного жителя Мариуполя. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Дячука к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, мужчина был расстрелян осужденным из пулемета Калашникова 20 марта 2022 года в районе улицы Казанцева в Мариуполе, где украинские военнослужащие оборудовали боевую позицию.

Дячук признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).