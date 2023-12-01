В Луганске проверяют две школы после сообщения о минировании

Администрации образовательных организаций эвакуировали всех учащихся и сотрудников

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Две школы в Луганске эвакуировали после сообщения о минировании, на месте работают саперы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Сегодня в 9:15 поступило сообщение о минировании двух школ - СШ №48 и СШ №57. Администрации образовательных организаций оперативно эвакуировали из зданий общеобразовательных организаций всех учащихся и сотрудников. В 48-й школе были эвакуированы 538 детей и 52 сотрудника, в 57-й - 1 020 детей и 70 работников", - сказано в сообщении.

Занятия на сегодня отменены, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. На место оперативно прибыли экстренные службы. Саперы продолжают осмотр зданий.