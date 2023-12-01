В Красноярске в филиале СГК прошли обыски в рамках расследования дела Глискова

Депутата заксобрания региона подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обыски прошли в Енисейском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК) в Красноярске. Они проводились в рамках расследования уголовного дела депутата заксобрания региона Александра Глискова, находящегося в СИЗО по подозрению в получении взятки от одного из руководителей дорожного госпредприятия, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"1 декабря в служебных помещениях филиала прошли обыски", - сообщил собеседник агентства.

По информации собеседника, оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела Глискова. По его словам, в правоохранительных органах подозревают, что Глисков в 2016-2018 годы получил более 20 млн рублей от руководства филиала компании под видом оказания юридических услуг подконтрольными ему организациями, а также за сопровождение проекта "Общественная приемная по вопросам ЖКХ".

В Енисейском филиале СГК не комментируют информацию. Адвокат депутата Марина Васильева сообщила ТАСС, что ее подзащитному "никаких новых эпизодов не предъявлено". "Пока еще рано говорить о какой-то связи с Глисковым", - добавила адвокат.

О деле в отношении Глискова

2 ноября Центральный районный суд Красноярска арестовал Глискова, подозреваемого в получении взятки, до 31 декабря. По версии следствия, в период с декабря 2016-го по май 2017 года Глисков, используя свои полномочия, угрожал увольнением одному из руководителей госпредприятия в Красноярске и получил от него взятку в особом крупном размере за то, что тот сохранит свою должность, а депутат будет ему покровительствовать в будущем. Глисков вину отрицает и заявляет, что денег не брал и готов подтвердить это на полиграфе. Он заявлял, что ему инкриминируется получение взятки в размере 1 млн рублей. По его словам, дело возбудили по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, ранее занимавшего руководящий пост в госпредприятии "Крайдэо" и также находящегося под следствием.