Экс-глава ярославского департамента здравоохранения получила три года условно за растрату

Ущерб от ее действий составил более 1,1 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд назначил бывшей главе департамента здравоохранения Ярославской области Оксане Пиклун, обвиняемой в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области 1 декабря 2023 года огласил приговор, которым признал Оксану Пиклун виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти на срок два года", - говорится в сообщении.

Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора - в возмещение ущерба от преступления с подсудимой взыскано свыше 1,1 млн рублей.

С июля 2020 года по ноябрь 2021-го, когда Пиклун временно исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, она организовала издание приказов, по которым получала компенсационные и стимулирующие выплаты к заработной плате. Больнице был причинен материальный ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

Ранее в отношении экс-чиновницы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура Ярославской области не согласилась с приговором суда. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура обжалует приговор в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания.