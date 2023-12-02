На юго-западе Москвы в результате массового ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал, два погибли в результате массового ДТП на Киевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщали о гибели двух человека в результате столкновения автомобилей. "Погибли два человека, один пострадал, все гражданские", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что ДТП произошло, когда сотрудники полиции "прикрывали" служебной машиной эвакуацию сломанного автомобиля. В этот момент в них врезался грузовик. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что служебная машина стояла перед сломавшимся автомобилем Volkswagen, когда в них, а также в два эвакуатора, врезался грузовик. Начался пожар. "Погибли женщина - водитель иномарки и водитель одного из эвакуаторов, пассажир этой машины пострадал", - добавил представитель правоохранительных органов.

Пожар в настоящее время потушен.