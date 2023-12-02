В Свердловской области в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали четыре человека

Всего в автобусе находились 12 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Красноуфимске в Свердловской области. Пострадали четыре человека, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, выбрала небезопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ. В результате происшествия водитель автомобиля и три пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время медики оказывают им помощь", - говорится в сообщении с уточнением, что в момент аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров.

Как добавили в Госавтоинспекции, пассажирский транспорт двигался по маршруту Красноуфимск - деревня Верхний Бояк.