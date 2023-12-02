Поселок Теткино Курской области обесточен после обстрела со стороны ВСУ

Повреждения также получили четыре домовладения

ТАСС, 2 декабря. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области. Из-за повреждения линий электропередачи населенный пункт обесточен, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Поселок Теткино Глушковского района снова был обстрелян со стороны Украины. Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте. Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи поселок обесточен", - написал он.

Старовойт добавил, что аварийные бригады приступят к устранению повреждений, когда это станет безопасно.