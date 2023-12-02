В Тюменской области при столкновении двух большегрузов погибли два человека

На федеральной трассе Тюмень - Омск ограничили движение

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. На федеральной автодороге Тюмень - Омск в Тюменской области столкнулись два большегоруза. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте смертельного ДТП на 371-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза из-за того, что один выехал на встречную полосу. В аварии погибли два человека", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обстоятельства ДТП выясняются. Движение по трассе ограничено, проезд транспорта осуществляется в реверсивном режиме по обочине. Автоинспекторы регулируют движение вручную.