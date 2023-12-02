Прокуратура начала проверку информации об избиении ребенка в детсаду в Подмосковье

Пострадал мальчик 2017 года рождения

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку после информации о том, что в одном из детских садов в Одинцове воспитательница избила ребенка за то, что он баловался, ранив его карандашом.

"Одинцовская городская прокуратура по поручению прокуратуры Московской области проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетнему", - сказали ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, воспитатель детского сада в Одинцове нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения.

"Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Кроме того, городская прокуратура контролирует проведение доследственной проверки по указанному факту", - заключили в ведомстве.