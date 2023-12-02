В Набережных Челнах произошел пожар в здании авторынка

Площадь возгорания составила 6,8 тыс. кв. м

ТАСС, 2 декабря. Кровля здания авторынка "Гараж-500" загорелась в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 18:37. По последним данным, площадь возгорания составила 6,8 тыс. кв. м.

Изначально площадь возгорания составляла 740 кв. м. Позже в ведомстве сообщили об увеличении площади возгорания сначала до 1,5 тыс. кв. м., затем до 2,5 тыс. кв. м, а после до 6,8 тыс. кв. м. "Быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка", - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве сообщили о наращивании сил и средств для тушения пожара. "Всего к ликвидации привлечены более 130 человек и 40 единиц техники", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.